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başvuru ekranı: komiser yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır? POMEM , PAEM şartları!

ve başvuruları geçtiğimiz günlerde 'nin yaptığı bir duyuruyla başladı. POMEM 25. Dönem kadın Özel harekat () başvuru tarihleri heyecanla bekleniyordu. Yapılan açıklamaya göre 500 Kadın Özel harekatçı aynı zamanda da 2 bin komiser yardımcısı alımı yapılacak. Son gün yaklaştı! Başvurmak isteyen adaylar PÖH şartları ve PAEM şartlarını araştırıyor. Peki, POMEM özel harekat (PÖH) başvurusu nasıl ve nereden yapılır? PAEM komiser yardımcısı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ekranı ve tüm ayrıntılar haberimizde!

Giriş Tarihi: 19.9.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 11:22
POMEM Özel Harekat başvuru ekranı: PAEM komiser yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır? POMEM PÖH, PAEM şartları!

haftalar önce 200'ü kadın olmak üzere tam 2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın alınacağı duyurusunda bulunmuştu. Adaylar heyecanla başvuru tarihlerini beklerken geçtiğimiz günlerde beklenen açıklama geldi. 25. Dönem ve komiser yardımcısı alım başvuruları başladı! Başvurmak isteyen adaylar Polis Akademisi tarafından duyurulan başvuru şartlarını ve detayları merak ediyor. Peki, POMEM özel harekat başvurusu nasıl yapılır? PAEM başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

POMEM ÖZEL HAREKAT BAŞVURU NASIL YAPILIR? (25. DÖNEM) PAEM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. Polis Akademisi tarafından düzenlenen alımlarla ilgili tüm detayları haberimizin devamından bulabilirsiniz…

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POMEM Özel Harekat başvuru ekranı: PAEM komiser yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır? POMEM PÖH, PAEM şartları!
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