POMEM Özel Harekat başvuru ekranı: PAEM komiser yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır? POMEM PÖH, PAEM şartları!

Polis Akademisi haftalar önce 200'ü kadın olmak üzere tam 2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat alınacağı duyurusunda bulunmuştu. Adaylar heyecanla başvuru tarihlerini beklerken geçtiğimiz günlerde beklenen açıklama geldi. 25. Dönem POMEM PÖH ve PAEM komiser yardımcısı alım başvuruları başladı! Başvurmak isteyen adaylar Polis Akademisi tarafından duyurulan başvuru şartlarını ve detayları merak ediyor. Peki, POMEM özel harekat başvurusu nasıl yapılır? PAEM başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

POMEM ÖZEL HAREKAT BAŞVURU NASIL YAPILIR? (25. DÖNEM) PAEM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. Polis Akademisi tarafından düzenlenen alımlarla ilgili tüm detayları haberimizin devamından bulabilirsiniz…