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sözlü mülakat tarihi açıklandı mı? 2019/2. Çarşı ve sözlü mülakat ne zaman?

sözlü mülakat tarihi için bekleyiş sürüyordu. Binlerce bekçi adayı tarafından beklenen o tarih tarafından açıklanacak. 2019 1. Dönem yazılı sınavın ardından fiziki yeterlilik sınavı da yapılmıştı. ne zaman sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. 2019/2. Dönem Çarşı ve sınavları Polis Akademisi tarafından yürütülüyor. Peki, Bekçilik sözlü mülakat ne zaman? Bekçilik mülakat tarihleri belli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde….

Giriş Tarihi: 20.9.2019 09:03 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 09:03
Bekçilik sözlü mülakat tarihi açıklandı mı? 2019/2. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü mülakat ne zaman?

2019/2. Dönem Çarşı ve mülakat tarihi için heyecan dorukta. tarafından yapılacak olan açıklama adaylar tarafından araştırılıyordu. Geri sayım başladı. Son aşama olan mülakat sonrasında adaylar çalışma hayatlarına başlayabilecek. Peki, Mahalle bekçiliği sözlü mülakat tarihi belli oldu mu? Polis Akademisi mülakat duyurusunu yayınladı mı? İşte detaylar…

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Yazılı sınav ve fiziki yeterlilik parkurundan sonra sıra sözlü mülakatlara geldi. Heyecanla beklenen tarih Polis Akademisinin resmi sitesi (https://www.pa.edu.tr/) üzerinden yapılacak. Haberimizin devamından tarihi hakkında detaylara ulaşabilirsiniz…

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Bekçilik sözlü mülakat tarihi açıklandı mı? 2019/2. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü mülakat ne zaman?
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