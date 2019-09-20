Bekçilik sözlü mülakat tarihi açıklandı mı? 2019/2. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü mülakat ne zaman?

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mülakat tarihi için heyecan dorukta. Polis Akademisi tarafından yapılacak olan açıklama adaylar tarafından araştırılıyordu. Geri sayım başladı. Son aşama olan mülakat sonrasında adaylar çalışma hayatlarına başlayabilecek. Peki, Mahalle bekçiliği sözlü mülakat tarihi belli oldu mu? Polis Akademisi bekçilik mülakat duyurusunu yayınladı mı? İşte detaylar…

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Yazılı sınav ve fiziki yeterlilik parkurundan sonra sıra sözlü mülakatlara geldi. Heyecanla beklenen tarih Polis Akademisinin resmi sitesi (https://www.pa.edu.tr/) üzerinden yapılacak. Haberimizin devamından Bekçilik sözlü mülakat tarihi hakkında detaylara ulaşabilirsiniz…