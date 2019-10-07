Bekçilik sözlü mülakat sonuçları 2019 ne zaman, hangi gün açıklanacak? Bekçilik sözlü sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Çarşı ve Mahalle bekçiliği alımı kapsamında heyecanlı süreç devam ediyor. Polis Akademisi tarafından düzenlenen yazılı sınav ve fiziki yeterlilikte başarı gösteren adaylar, son aşama olan sözlü mülakatlarda ter döküyor. Hayallerine ulaşıp ulaşamayacağını merak eden adaylar, bir yandan da bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama hakkındaki araştırmalarını da arttırdı. Bilindiği gibi, 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.

2019 BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA AÇIKLANACAK?

Tam bu noktada, '2019 Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabı Google üzerinde en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Haberimizin detaylarından konuya yönelik detayları bulabilir; ilgili tarihler hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.