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başvuruları bugün başladı! nasıl ve nereden yapılacak?

26. dönem başvuruları başladı. Polis Akademisi tarafından geçtiğimiz gün yayınlanan ilanda 7 bin polis adayı alımlarının yapılacağı tarih 14 Ekim olarak belirlenmişti. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 5040 erkek, 560 kadın, ön lisans mezunu 1260 erkek 140 kadın aday olmak üzere toplamda 7 bin adayın asıl olarak alındığı nasıl yapılacak? Giriş sınavı kılavuzunun da yayımlandığı POMEM başvuruları ile ilgili tüm bilgileri haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 12:54 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 12:54
POMEM başvuruları bugün başladı! 7 bin polis alımı POMEM başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri başvuruları bugün başladı. 26. Dönem POMEM başvurularının nasıl yapılacağı ise adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Polis Akademisi tarafından belirtilen tarihe göre; 14 Ekim'de başlayacak olan başvuru sürecinde toplamda yapılacak. Peki nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI! POMEM BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

26. Dönem POMEM başvuruları 14 Ekim tarihinde başladı. Polis Akademisi tarafından belirtilen tarih, süreç ve giriş kılavuzuna haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

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POMEM başvuruları bugün başladı! 7 bin polis alımı POMEM başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?
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