POMEM başvuruları bugün başladı! 7 bin polis alımı POMEM başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri POMEM başvuruları bugün başladı. 26. Dönem POMEM başvurularının nasıl yapılacağı ise adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Polis Akademisi tarafından belirtilen tarihe göre; 14 Ekim'de başlayacak olan başvuru sürecinde toplamda 7 bin polis alımı yapılacak. Peki POMEM başvuruları nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI! POMEM BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

26. Dönem POMEM başvuruları 14 Ekim tarihinde başladı. Polis Akademisi tarafından belirtilen tarih, süreç ve giriş kılavuzuna haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.