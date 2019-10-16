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ne zaman açıklanacak? ile Bekçilik sözlü mülakat sonuçları nasıl sorgulanır?

Binlerce bekçi olmak isteyen aday için bekçi alımları süreci hız kesmeden devam ediyor. En son sözlü mülakat yapılan sınav sonuçları için adaylar gözlerini 'ne dikti. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak açıklama ile sonuçların duyurulması için geri sayım başladı. Yazılı sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle son süreç olan sözlü mülakat dönemi de 12 Ekim itibariyle bitti. Mülakatlar, adaya denk gelen soruya göre ortalama 3 dakika sürdü. Sınavı tamamlayan adaylar " ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını arıyorlar. PA ile Bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgula!

Giriş Tarihi: 16.10.2019 16:51 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 16:51
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi ile Bekçilik sözlü mülakat sonuçları nasıl sorgulanır?

tarafından yapılan ve binlerce bekçi olmak isteyen aday için sözlü mülakat sonuçları adına heyecan başladı. Sözlü mülakat döneminin 12 Ekim tarihinde bitmesi üzerine adaylar kendilerine denk gelen soruya göre sınavlarını ortalama 3 dakika içerisinde verdiler. Sınavdan çıkan adaylar arama motorlarında " ne zaman açıklanacak?" ya da "" araması yapmaya başladılar. Mülakat sonuçları değerlendirmesi; adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının %25'i ve sözlü sınav puanının %50'sinin toplamı olarak hesaplanıyor. Peki buna göre; ?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi ile Bekçilik sözlü mülakat sonuçları nasıl sorgulanır?
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