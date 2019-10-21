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? Görevlisi yayınlandı mı?

Görevlisi olmak isteyen adayların katıldığı ÖGG sınavı 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar sınav sonuçlarına göre özel güvenlik görevlisi olma hakkı kazanacaklar. Sınavın bitmesinin ardından adaylar arama motorlarında "?" sorusuna yanıt arar oldu. Peki; yayınlandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Giriş Tarihi: 21.10.2019 19:13 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 19:13
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Sınavı'nın tamamlanmasının ardından sınava katılan adaylar "?" araştırması yapıyor. 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevaplarının erişime açılması beklenirken sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün () resmi sitesi üzerinden duyuruları takip edebilecek olan vatandaşlar için; nasıl sorgulanır? ÖGG ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖGG SONUÇ SORGULAMA!

Özel Güvenlik Görevlisi sınavına katılan adaylar sınav sonuçları ile ilgili yoğun olarak araştırmalar yapıyorlar. 20 Ekim Pazar günü sınava katılan adaylar en doğru ve güncel bilgilere ulaşmak istiyor. Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG soruları ve cevapları yayınlandı mı?
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