ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı?

Özel Güvenlik Sınavı'nın tamamlanmasının ardından sınava katılan adaylar "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" araştırması yapıyor. 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevaplarının erişime açılması beklenirken sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi sitesi üzerinden duyuruları takip edebilecek olan vatandaşlar için; ÖGG sonuçları nasıl sorgulanır? ÖGG Özel Güvenlik Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖGG SONUÇ SORGULAMA!

Özel Güvenlik Görevlisi sınavına katılan adaylar sınav sonuçları ile ilgili yoğun olarak araştırmalar yapıyorlar. 20 Ekim Pazar günü sınava katılan adaylar en doğru ve güncel bilgilere ulaşmak istiyor. Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz.