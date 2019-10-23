Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için geri sayım başladı. 1. Dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçlarını bekleyen binlerce aday internet üzerinden günlerdir konuyla ilgili araştırma yapıyor. Sürecin tamamlanmasının üstünden 11 gün geçti. Peki, Polis Akademisi Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

30 Ağustos tarihinde başlayan süreç 12 Ekim tarihinde son bulmuştu. Katılım sağlayan adayların yoğun olarak araştırdığı bu konu ile ilgili merak edilenler haberimizde…

İşte detaylar…