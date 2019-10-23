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açıklandı mı? 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

için heyecanlı bekleyiş adaylar tarafından sürüyor. Son zamanlarda yoğun olarak internet üzerinden araştırılan bu konu için tarafından yapılacak açıklama heyecanla bekleniyor. 30 Ağustos tarihlerinde başlayan ve 12 Ekim tarihinde sona eren bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu katılım sağlayan adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, Bekçilik sözlü mülakatları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 23.10.2019 14:56
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

ve tarafından yürütülen için geri sayım başladı. 1. Dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçlarını bekleyen binlerce aday internet üzerinden günlerdir konuyla ilgili araştırma yapıyor. Sürecin tamamlanmasının üstünden 11 gün geçti. Peki, Polis Akademisi Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

30 Ağustos tarihinde başlayan süreç 12 Ekim tarihinde son bulmuştu. Katılım sağlayan adayların yoğun olarak araştırdığı bu konu ile ilgili merak edilenler haberimizde…

İşte detaylar…

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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
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