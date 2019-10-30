Bekçilik sözlü mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? 1. Dönem Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe doğru geri sayım başladı. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bekçi alımı sürecinin sonuna doğru yaklaşılırken sonuçların açıklanacağı tarih henüz resmi olarak adaylar ile paylaşılmamış olsa da sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin kamuoyu tarafından üretilmiş teoriler bulunuyor. İşte merak edilen detaylar…

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçi adaylarının sözlü mülakata tabi tutulduğu süreç 30 Ağustos 2019 tarihinde başlamış, 12 Ekim 2019 tarihinde sona ermişti. Sözlü mülakat sürecinin sona ermesinin ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye koyuldu. Fakat Polis Akademisi Başkanlığı, sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı. Konuyla ilgili belirtilmiş net bir tarih olmasa da sonuçların Kasım ayının ilk haftasında adaylar ile paylaşılması bekleniyor.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKATLARI NASIL YAPILIYOR?

Bekçi alımlarının son aşaması olan sözlü mülakat süreci, adaylara yöneltilen genel kültür sorularının yazılı olduğu bir kartın çektirilmesi ve adayın çektiği kartta yazılı olan konuyla alakalı düşüncelerini belirtmesi şeklinde ilerliyor. Adaylara, konu hakkında düşüncelerini açık ve net bir şekilde paylaşabilmesi ve konuyla ilgili ikna edici nitelikte sunum yapabilmesi için yeterli süre veriliyor. Bunun haricinde adayların mülakat sürecini yöneten komisyon tarafından kartta yazılı olan konunun dışında çeşitli sorular da sorulabiliyor.

Süreç içerisinde adaylar; konu hakkındaki bilgi düzeyleri, kendilerinden açıklama yapmaları istenen konuyu kavrayabilme yetenekleri, özgüvenleri, ifade yetenekler, ve beden dillerini kullanma becerileri olmak üzere beş farklı kriter üzerinden değerlendirmeye tabi tutuluyor.