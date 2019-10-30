Son zamanlarda yoğun olarak araştırılan konulardan bir tanesi olan Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Bekçi olabilme umuduyla sınava giren ve tüm gerekli süreci tamamlayan adaylar heyecan içinde sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen sözlü mülakat süreci 12 Ekim tarihinde tamamlanmıştı. Sonuçlar ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da bekçi adayları konuya olan ilgiyi arttırdı. Peki; Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. Dönem Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12 Ekim tarihinde tamamlanan Bekçilik sözlü mülakat aşamasının bitmesinin ardından adaylar gözlerini Polis Akademisi'ne çevirdi. Sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar için ise heyecan dorukta. Haberimizin içeriğinden Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ve devam eden süreç ile ilgili tüm detaylara ulaşabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.