Haberler > Memurlar Haberleri > Emniyet Personeli Haberleri > Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. Dönem Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ne zaman açıklanacak? 1. Dönem Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

On binlerce bekçi adayını yakından ilgilendiren yoğun ilgi görüyor. 12 Ekim 2019 tarihinde sona eren sözlü mülakat aşamasının tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanla bekleyen adaylar konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından uygulanan "?" 2019 1. Dönem Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 31.10.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 09:31
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. Dönem Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Son zamanlarda yoğun olarak araştırılan konulardan bir tanesi olan için geri sayım başladı. Bekçi olabilme umuduyla sınava giren ve tüm gerekli süreci tamamlayan adaylar heyecan içinde sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen sözlü mülakat süreci 12 Ekim tarihinde tamamlanmıştı. Sonuçlar ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da bekçi adayları konuya olan ilgiyi arttırdı. Peki; ? 1. Dönem Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12 Ekim tarihinde tamamlanan Bekçilik sözlü mülakat aşamasının bitmesinin ardından adaylar gözlerini Polis Akademisi'ne çevirdi. Sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar için ise heyecan dorukta. Haberimizin içeriğinden Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ve devam eden süreç ile ilgili tüm detaylara ulaşabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. Dönem Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN