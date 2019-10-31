POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

26. Dönem POMEM başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Aylar önce alımı yapılacağı duyurulan 7 bin aday için binlerce kişi başvuruda bulunmuştu. Olumlu değerlendirilen adayların listesi, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulacağı biliniyor. Peki, 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları için tarih verdi mi? İşte detaylar…

26. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İnternetten ön başvuru yapan adaylar, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçlarını beklemeye başladı. Ancak Polis Akademisi henüz sonuç tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili bilgiler resmi kaynaklardan geldiğinde haberimizde olacaktır.

POMEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Adayların internet üzerinden https://www.pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi ile Aday Değerlendirme ve Seçme Sınav tarihleri daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet sayfasından ilan edilecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan ww.pa.edu.tr adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların ikamet illerine göre belirlenecek sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Dolayısıyla

adayların ön müracaatı sırasındaki MERNİS kayıtlarındaki ikamet adresleri dikkate alınarak sınav merkezlerine planlamaları yapılacaktır. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.