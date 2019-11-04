26. Dönem POMEM başvuru sonuçları heyecanlı bekleyiş başladı! POMEM sonuçları ne zaman açıklacak?

İnternetten ön başvuru yapan adaylar, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçlarını beklemeye başladı. Alınacak kişiler için yapılan duyuruda; Lisans mezunu 5.040, önlisans mezunu 1.260 aday olmak üzere 7 bin adayın alınacağı bildirilmiş ve Ekim ayının başlarında da kayıtlar sona ermişti. Polis olmak isteyen binlerce aday heyecanla 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını arıyor. Gözler Polis Akademisi'ne çevrildi. Peki, POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi henüz sonuç tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili bilgiler resmi kaynaklardan geldiğinde haberimizde olacaktır. İnternetten ön başvuru yapan adaylar, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçlarını beklemeye başladı.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM NEDİR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.