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Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? için tarih belli oldu mu? Maaşlar ne kadar?

Binlerce bekçi adayını yakından ilgilendiren için heyecan dorukta. Çarşı ve Mahalle bekçiliğinde görev yapmak isteyen bekçi adayları bekçilik sözlü mülakatlarına girdi ve sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. 12 Ekim'de tamamlanan sözlü mülakat sürecinin bitmesi ile gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'ne çeviren adaylar gün sayıyor. Peki bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 5.11.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 09:14
Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? Maaşlar ne kadar?

Bekçilik mülakat sonuçları yoğun olarak araştırılan konular arasına girdi. Binlerce bekçi adayının zorlu süreçlerden geçtiği ve 12 Ekim'de tamamlanan sözlü mülakat süreci sonrasında adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından açıklanacak olan ne zaman açıklanacak? için tarih belli oldu mu?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12 Ekim tarihinde tamamlanan Bekçilik sözlü mülakat aşamasının bitmesinin ardından adaylar gözlerini Polis Akademisi'ne çevirdi. Sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar için ise heyecan dorukta. Haberimizin içeriğinden Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ve devam eden süreç ile ilgili tüm detaylara ulaşabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

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Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? Maaşlar ne kadar?
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