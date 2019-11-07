Bekçilik sonuçları için geri sayım başladı! Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bekçilik sonuçları için geri sayım başladı. 12 Ekim'de tamamlanan sözlü mülakat sürecinin ardından Kasım ayına gelinmesi ile birlikte sonuçlar için de heyecan başladı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından duyurulacak olan bekçilik sözlü mülakat sonuçları için tarih verildi mi?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce bekçi adayını yakından ilgilendiren bekçilik sözlü mülakat sonuçları için heyecan dorukta. Sürecin tamamlanmasının ardından heyecan içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyenler gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'ne çevirdi. Haberimizin içeriğinden konu ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.