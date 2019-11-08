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için heyecan dorukta! ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

Binlerce bekçi adayını yakından ilgilendiren için heyecan dorukta. Milyonlarca vatandaş bekçi olabilmek için sözlü mülakat sınavına girdiler ve süreci tamamladılar. 12 Ekim'de tamamlanan sürecin bitmesinin ardından gözlerini 'ne çeviren adaylar Çarşı ve Mahalle bekçiliğinde görevlerini yapmak için beklemekteler. Peki merakla beklenen ? 2019 için tarih belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 8.11.2019 09:06 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 09:06
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için heyecan dorukta! Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen için geri sayım başladı. 12 Ekim'de tamamlanan sözlü mülakat sürecinin ardından Kasım ayına gelinmesi ile birlikte sonuçlar için de heyecan başladı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarafından duyurulacak olan için tarih verildi mi?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce bekçi adayını yakından ilgilendiren bekçilik sözlü mülakat sonuçları için heyecan dorukta. Sürecin tamamlanmasının ardından heyecan içerisinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyenler gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'ne çevirdi. Haberimizin içeriğinden konu ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için heyecan dorukta! Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
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