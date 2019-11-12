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için heyecan dorukta! ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı burada!

Binlerce bekçi adayını yakından ilgilendiren için geri sayım başladı. Henüz kesin olmasa da Kasım ayı içerisinde açıklanması beklenen sonuçlar için heyecan sürüyor. Polis Akademisi'nin uyguladığı mülakatlara dahil olan binlerce aday sonuçların açıklanması için gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çevirdi. Sonuçların açıklanması ile birlikte adaylar mülakatlardan aldığı puanı öğrenecekler ve tercihlerini buna göre yapacaklar. Kurumun resmi sitesi üzerinden öğrenilecek olan bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorgulama ekranına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 09:12 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 09:12
Bekçilik mülakat sonuçları için heyecan dorukta! Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı burada!

için heyecan dorukta. Kasım ayında açıklanması beklenen sonuçlar için binlerce bekçi adayı gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'ne çevirdi. Mülakat aşamalarını tamamlayan adaylar aldıkları puanlara göre tercih yapacaklar. Kurumun resmi sitesi üzerinden öğrenilecek olan bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? !

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce bekçi adayını yakından ilgilendiren bekçilik sözlü mülakat sonuçları için heyecan dorukta. Mülakat aşamasını tamamlayan adaylar sonuçların açıklanması için gözlerini EGM PA'ya çevirdi. Bu bağlamda; bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberimizin içeriğinden konu ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Bekçilik mülakat sonuçları için heyecan dorukta! Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı burada!
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