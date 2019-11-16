Ve açıklandı! 26. Dönem POMEM Sınav Giriş Belgeleri ve parkur ile ilgili son dakika haber! POMEM Sınav Giriş Belgesi sorgulama!

Binlerce polis adayı POMEM mülakat sonuçları için heyecanla bekliyordu. Gelen son dakika haberine göre POMEM resmi internet sitesinde flaş bir duyuru yayımlandı. POMEM sınav giriş belgeleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından erişime açıldı. Adaylar ais.pa.edu.tr adresi üzerinden parkur bilgilerine ve sınav giriş yerlerine ulaşabilecek. Peki, POMEM sınav giriş yerlerleri nasıl öğrenilir? 26. dönem POMEM fizik yeterlilik sınavı ile ilgili detaylar...

26. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2019

26. DÖNEM POMEM sınav giriş belgelerine ais.pa.edu.tr adresi üzerinden ulaşabilecek. Site yoğunluk nedeniyle bir süredir açılmıyor.