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Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? ile nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek olan binlerce bekçi adayı sonuçların açıklanması için gözlerini Polis Akademisi'ne çevirdi. Henüz kesin olmasa da Kasım ayı içerisinde açıklanması beklenen sonuçlar için geri sayım başladı. Sözlü mülakat sürecinin tamamlanmasının ardından arama motorlarında "?" araştırması yapan adaylar için heyecan sürüyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacak olan bekçilik mülakat sonuçları hangi gün açıklanacak? EGM ile Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte bilgiler!

Giriş Tarihi: 16.11.2019 09:22 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 09:23
Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ile Bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için heyecan giderek artıyor. Mülakat süreçlerini tamamlayan adaylar sonuçların açıklanması için gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'ne çevirdi. Adaylar aldıkları puanlara göre tercih yapacak olup, sonuçları kurumun resmi sitesi üzerinden öğrenebilecekler. Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kalmak şartıyla çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler. Bu bağlamda; bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberimizin içeriğinden bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EGM İLE BEKÇİLİK SONUÇLARI SORGULA!

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor. Haberimizin içeriğinden bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.

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Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ile Bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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