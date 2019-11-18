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için heyecan dorukta! ? PA ile sonuç sorgula!

için heyecan dorukta. tarafından yapılan mülakat aşamalarının bitmesi ile sonuçlar merakla bekleniyor. Kasım ayı içerisinde açıklanması beklenen sonuçlar için geri sayım başladı. Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının %50'sinin toplamı olarak hesaplanacak. Bu bağlamda; ? Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranı burada!

Giriş Tarihi: 18.11.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 10:57
Bekçilik mülakat sonuçları için heyecan dorukta! Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA ile sonuç sorgula!

Binlerce bekçi adayının heyecan içerisinde beklediği için heyecan sürüyor. Sözlü mülakat aşamasının tamamlanmasının ardından adaylar gözlerini 'ne çevirmiş durumda. Henüz kesin olmasa da Kasım ayı içerisinden açıklanması beklenen sonuçlar için geri sayım başladı. Adaylar aldıkları puanlara göre tercih yapacak olup, sonuçlar kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacak. Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kalmak şartıyla çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler. Bu bağlamda; bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberimizin içeriğinden bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EGM İLE BEKÇİLİK SONUÇLARI SORGULA!

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor. Haberimizin içeriğinden bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.

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Bekçilik mülakat sonuçları için heyecan dorukta! Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA ile sonuç sorgula!
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