Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? EGM PA ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgula!

Binlerce bekçi adayının heyecan içerisinde beklediği bekçilik mülakat sonuçları için heyecan sürüyor. Sözlü mülakat aşamasının tamamlanmasının ardından adaylar gözlerini Polis Akademisi'ne çevirmiş durumda. Henüz kesin olmasa da Kasım ayı içerisinden açıklanması beklenen sonuçlar için geri sayım başladı. Adaylar aldıkları puanlara göre tercih yapacak olup, sonuçlar kurumun resmi sitesi üzerinden açıklanacak. Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kalmak şartıyla çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler. Bu bağlamda; bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberimizin içeriğinden bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EGM İLE BEKÇİLİK SONUÇLARI SORGULA!

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için geri sayım sürüyor. Haberimizin içeriğinden bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.