Bekçilik mülakat sonuçları için geri sayım başladı! 2019 Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgula!

Şu sıralar en çok araştırılan konular arasında yerini alan bekçilik mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin resmi sitesi üzerinden açıklanacak olan sonuçlardan önce sözlü mülakat aşamalarını tamamlamış adaylar heyecan içerisinde bekliyorlar. Bekçi olarak istihdam edilmek için gerekli başvuruları yapan kişiler konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 EGM PA ile bekçilik sonuçları sorgula!

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI! EGM PA İLE BEKÇİLİK SONUÇLARI SORGULA!

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