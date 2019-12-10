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Sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2019 85. dönem ÖGG sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı?

Sınavı, 8 Aralık 2019 Pazar günü itibarıyla gerçekleştirildi. Sınavın ardından özel güvenlik adayları, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Bu bağlamda adaylar tarafından yanıtı merak edilen soruların başında “Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?” geliyor. Sınavdan alacakları puanı merak ederek sonuçların açıklanacağı tarihi merakla araştıran adayları bilgilendirmek adına hazırladığımız bu içerikten ÖGG soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi de öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 09:44
Özel Güvenlik Sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2019 85. dönem ÖGG sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı?

8 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen ÖGG sınavının ardından sınav sonuçları ve soru kitapçıkları, arama motorlarında araştırılan konular arasında yerini aldı. 2019 yılının sonuna doğru yaklaşırken gerçekleştirilen sınav ile birlikte özel güvenlik olarak meslek hayatına devam etmeyi planlayan adaylar arasından eleme yapılacak. EGM denetiminde yürütülen süreç, sınav soruları ve cevaplarının adaylar ile paylaşılması ve sonuçların açıklanması ile devam edecek. Peki ÖGG soruları açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte merak edilen detaylar…

85. ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. 85. Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının Aralık ayının sonuna doğru adaylar ile paylaşılması bekleniyor.

85. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Özel Güvenlik Sınavı sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Özel Güvenlik Sınavı sınav soruları ve cevapları yayınlandıktan sonra haberimizde yer alacak.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Özel Güvenlik Sınav sonuçları, EGM'nin ilgili internet sitesi üzerinden sorgulanıyor. T.C. kimlik numarası bilgisi ile yapılan sorgulamada, sorgulama ekranına başka bir bilgi girmeye gerek yok.

ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı için tıklayınız.

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