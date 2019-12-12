Haberler > Memurlar Haberleri > Emniyet Personeli Haberleri > Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 EGM PA ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgula!

açıklandı mı? 2019 EGM PA ile sorgula!

Bekçi adayları için her geçen gün heyecan artıyor. Sonuçların açıklanmasını dört gözle bekleyen adaylar gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'ne çevirdi. Adayların beklentilerinin giderilmesi adına güncel olarak resmi siteyi takip edenlerin sayısı giderek artıyor. Arama motorlarında " ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arayanlar oldukça fazlalaştı. Sözlü mülakat aşamalarının tamamlanmasının ardından binlerce bekçi adayı sürecin son aşamasını bekliyor. Peki; ne zaman açıklanacak? 2019 EGM PA ile sorgula!

Giriş Tarihi: 12.12.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 10:00
Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 EGM PA ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgula!

Yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini alan için heyecan dorukta. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olan sonuçlar merakla bekleniyor. Tüm süreci eksiksiz tamamlayan adaylar gözlerini EGM'ye çevirmiş durumda. Bekçi olarak istihdam edilmek için gerekli başvuruları yapan kişiler konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; ne zaman açıklanacak? 2019 EGM PA ile sorgula!

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI! EGM PA İLE BEKÇİLİK SONUÇLARI SORGULA!

Haberimizin içeriğinden bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 EGM PA ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgula!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN