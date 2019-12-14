Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 EGM PA ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgula!

Yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini alan bekçilik mülakat sonuçları binlerce bekçi adayı tarafından merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olan sonuçlar için geri sayım başladı. Tüm süreci eksiksiz tamamlayan adaylar arama motorlarında "Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Haberimizin içeriğinden bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.
Haberimizin içeriğinden bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.