Bekçilik mülakat sonuçları için heyecan sürüyor! 2019 EGM PA ile Bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

Gündemin en çok araştırılan konularından bir tanesi bekçilik mülakat sonuçları oluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin resmi sitesi üzerinden açıklanacak olan sonuçlar için heyecan dorukta. Bütün aşamaları tamamlayan adaylar kurumun resmi sitesini düzenli olarak kontrol ediyor. Eksiksiz olarak tüm süreci tamamlayan binlerce bekçi adayı için geri sayım başladı. Bu bağlamda; bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 EGM PA ile bekçilik sonuçları sorgulama ekranı burada!

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

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