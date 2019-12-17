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için heyecan sürüyor! ile sorgulama ekranı!

Binlerce bekçi adayının merakla beklediği henüz açıklanmadı. Gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'ne çeviren adaylar konu ile ilgili her gün güncel araştırmalar yapıyorlar. Sözlü mülakat aşamalarının tamamlanmasının ardından sonuçları merakla bekleyen adaylar için heyecan dorukta. Bekçi alımı için adayların başvuruları alındıktan sonra yazılı sınav uygulanmış, sonrasında ise fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakat aşaması tamamlanmıştı. Kadroya yerleşmeye hak kazanan adaylar sonuçların açıklanması ile belirlenecek. Bu doğrultuda; bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? ile sorgulama ekranı burada!

Giriş Tarihi: 17.12.2019 09:40
Bekçilik mülakat sonuçları için heyecan sürüyor! 2019 EGM PA ile Bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

Gündemin en çok araştırılan konularından bir tanesi oluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin resmi sitesi üzerinden açıklanacak olan sonuçlar için heyecan dorukta. Bütün aşamaları tamamlayan adaylar kurumun resmi sitesini düzenli olarak kontrol ediyor. Eksiksiz olarak tüm süreci tamamlayan binlerce bekçi adayı için geri sayım başladı. Bu bağlamda; ne zaman açıklanacak? ile sorgulama ekranı burada!

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin içeriğinden bekçilik mülakat sonuçları ile ilgili güncel tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Bekçilik mülakat sonuçları için heyecan sürüyor! 2019 EGM PA ile Bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı!
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