Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları nasıl sorgulanır?

Yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini alan bekçilik mülakat sonuçları için heyecan dorukta. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olan sonuçları merakla bekleyen binlerce Çarşı ve Mahalle Bekçiliği adayları konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Eksiksiz olarak tüm süreci tamamlayan adaylar sonuçlar için gözlerini kurumun sitesine çevirdi. Bu bağlamda; bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 EGM PA ile bekçilik sonuçları sorgulama ekranı burada!

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

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