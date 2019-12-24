Bekçilik sözlü mülakat sonuçları PA tarafından açıklandı mı? 2019 Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama nasıl, nereden yapılır?

Çarşı ve Mahalle bekçiliği alımı kapsamında mülakat sonuçları için heyecan devam ediyor. Polis Akademisi tarafından düzenlenen yazılı sınav ve fiziki yeterlilikte başarı gösteren adaylar, son aşama olan sözlü sınavda ter döktü. Hayallerine ulaşıp ulaşamayacağını merak eden adaylar, bir yandan da bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama hakkındaki araştırmalarını da arttırdı. Bilindiği gibi, 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? EGM PA SORGULAMA SAYFASI

Tam bu doğrultuda, '2019 Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Zira, geçtiğimiz haftadan bu yana sözlü sınavın sonuçlarının açıklanmaması adayların beklentilerini bir hayli arttırdı.

Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından bekçilik mülakat sonuçları hakkında bilgi edinebilir; EGM PA sorgulama sayfası ile konuya yönelik fikir sahibi olabilirsiniz.