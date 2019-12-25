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ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

adayları internet üzerinden ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. tarafından düzenlenen sınavların soru ve cevapları geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Özel Güvenlik 85. Temel eğitim ve 61. Yenileme eğitimi sınavlarına giren vatandaşlar geri sayıma başladı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü tarih verdi. İşte ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 25.12.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 09:11
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Daire Başkanlığı tarafından 85. Dönem Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı 8 Aralık'ta gerçekleştirilmiş katılım sağlayan adaylar ise için geri sayıma başlamıştı. sonuçların açıklanacağı tarihi adaylarla paylaştı. Gün içerisinde binlerce aday tarafından yoğun olarak araştırılan bu konuyla ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? EGM ÖGG sınav sonuçlarını açıkladı mı? İşte detaylar…

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

8 Aralık tarihinde düzenlenen Özel Güvenlik 85. Temel eğitim ve 61. Yenileme eğitimi ÖGG sınav sonuçları için geri sayıma başlandı. Haberimizin devamından sonuç tarihine ve sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz...

İşte detaylar…

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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM Özel Güvenlik ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
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