Haberler > Memurlar Haberleri > Emniyet Personeli Haberleri > Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı? EGM PA ile 2019 Bekçilik mülakat sonuçları hemen sorgula

sözlü mülakat sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı? EGM PA ile 2019 Bekçilik mülakat sonuçları hemen sorgula

sözlü mülakat sonuçları kapsamında adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Polis Akademisi (PA) tarafından düzenlenen sınavı kazanan, daha sonra fiziki yeterlilikte ter döken adaylar, sözlü mülakatlara katılım gösterdi. Bu doğrultuda, '2019 Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı?' sorusunun cevabı, geçtiğimiz haftadan bu yana en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Zira, bekçilik mülakat sonuçları neticesinde adayların hayallerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyecekleri netleşecek. Peki, 2019 Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı? EGM PA sorgulama sayfası ile beraber merak edilenleri sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 09:35
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı? EGM PA ile 2019 Bekçilik mülakat sonuçları hemen sorgula

Çarşı ve Mahalle bekçiliği alımı kapsamında mülakat sonuçları için heyecan devam ediyor. Polis Akademisi tarafından düzenlenen yazılı sınav ve fiziki yeterlilikte başarı gösteren adaylar, son aşama olan sözlü sınavda ter döktü. Hayallerine ulaşıp ulaşamayacağını merak eden adaylar, bir yandan da sözlü mülakat sonuçları sorgulama hakkındaki araştırmalarını da arttırdı. Bilindiği gibi, 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? EGM PA SORGULAMA SAYFASI

Tam bu doğrultuda, '2019 Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Zira, geçtiğimiz haftadan bu yana sözlü sınavın sonuçlarının açıklanmaması adayların beklentilerini bir hayli arttırdı.

Sizler için hazırladığımız haberimizin ilerleyen sayfalarından bekçilik mülakat sonuçları hakkında bilgi edinebilir; EGM PA sorgulama sayfası ile konuya yönelik fikir sahibi olabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman, bugün açıklanacak mı? EGM PA ile 2019 Bekçilik mülakat sonuçları hemen sorgula
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN