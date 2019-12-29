Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? EGM PA ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgula!

Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçilik mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Yazılı sınav ve fiziki yeterlilik sonucunda başarı elde eden adaylar son aşama olarak sözlü sınavda ter döktüler. 100 üzerinden en az 70 puan alanların başarılı sayılacağı bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranı burada!

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2019 Bekçilik sözlü mülakat sonuçları merakla bekleniyor. EGM PA tarafından gerçekleştirilen sınav sonuçları için heyecan dorukta. Bu doğrultuda; bekçilik mülakat sonuçlarına ilişkin detayları haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.