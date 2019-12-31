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ne zaman açıklanacak? PA ile sorgula!

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tüm sürecin tamamlanmasının ardından sonuçları merakla bekleyenler araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Fiziki sınavda ter döken adaylar sözlü mülakatlara katılım hakkı kazandı ve süreci tamamlamış oldu. Sonuçların açıklanması uzun bir zamandır beklenirken binlerce Çarşı ve Mahalle bekçiliği adayları için geri sayım başladı. Bu doğrultuda; ? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi ile sorgula!

Giriş Tarihi: 31.12.2019 08:59 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 08:59
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA ile bekçilik mülakat sonuçları sorgula!

Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen için geri sayım başladı. Yazılı sınav ve fiziki yeterlilik sonucunda başarı elde eden adaylar son aşama olarak sözlü sınavda ter döktüler. 100 üzerinden en az 70 puan alanların başarılı sayılacağı ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranı burada!

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2019 Bekçilik sözlü mülakat sonuçları merakla bekleniyor. PA tarafından gerçekleştirilen sınav sonuçları için heyecan dorukta. Bu doğrultuda; bekçilik mülakat sonuçlarına ilişkin detayları haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA ile bekçilik mülakat sonuçları sorgula!
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