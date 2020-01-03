Bekçi alımı 2020 ne zaman yapılacak? Polis Akademisi Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Bekçi alımları 2020 yılında da yoğun ilgi görmeyi sürdürüyor. On binlerce aday sözlü mülakat sonuçlarını heyecanla beklerken yeni alımların tarihini de sorgulamaya başladı. Polis Akademisi tarafından yapılan alımlarda en son fiziki yeterlilik sınavında başarılı olanlar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulan yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutuldu. Şimdi ise gözler yeni bekçi alımlarında! Peki 2020 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Polis Akademisi Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Kimler başvuruda bulunabilir?