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Heyecan sürüyor! ne zaman açıklanacak? ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgula!

Binlerce bekçi adayını yakından ilgilendiren için heyecan sürüyor. Tüm süreci tamamlayan adaylar sonuçların açıklanması için güncel olarak kurumun resmi sitesini takip ediyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olan sonuçlar için geri sayım başladı. Sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alan adayların başarılı sayılacağı ? ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgula!

Giriş Tarihi: 4.1.2020 10:30
Heyecan sürüyor! Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgula!

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Fiziki sınavda ter döken adaylar sözlü mülakatlara katılım hakkı kazandılar ve süreci tamamlamış oldular. Sonuçların açıklanmasını merakla bekleyen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği adayları konuya yoğun ilgi gösteriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak sonuçlar için geri sayım başladı. Bu bağlamda; ? !

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Binlerce Çarşı ve Mahalle bekçiliği adaylarının merakla beklediği bekçilik mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Haberimizin içeriğinden bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

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Heyecan sürüyor! Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgula!
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