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ne zaman, hangi tarihte yapılacak? başvuru tarihleri ve şartları

Kamuda çalışmak isteyen binlerce genç ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. Gece kartalları olarak bilinen bekçilik için başvuru tarihi ve şartları an be an takip ediliyor. Yeni yıla girmemizle birlikte gözler ’nin resmi sitesine çevrildi. Polis Akademisi (PA) tarafından düzenlenen sınavı kazanan ve daha sonrasında fiziki yeterlilik sözlü mülakatlara katılım gösteren adaylar yeni alımların yapılacağı tarihi sorguluyor. Bilindiği üzere Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav aşamalarıyla devam etmişti. Peki 2020 ne zaman yapılacak? Polis Akademisi Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 5.1.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 11:14
Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Polis Akademisi 2020 Bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları

Bekçi alımları 2020 yılında da yoğun ilgi görmeyi sürdürüyor. On binlerce aday sözlü mülakat sonuçlarını heyecanla beklerken yeni alımların tarihini de sorgulamaya başladı. tarafından yapılan alımlarda en son fiziki yeterlilik sınavında başarılı olanlar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulan yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutuldu. Şimdi ise gözler yeni bekçi alımlarında! Peki ne zaman yapılacak? Polis Akademisi başvuru şartları nelerdir? Kimler başvuruda bulunabilir?

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Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Polis Akademisi 2020 Bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları
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