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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları 2020 belli oldu! ile Bekçilik sınav mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Binlerce bekçi adayını yakından ilgilendiren açıklandı. Tüm süreci tamamlayan adaylar sonuçların açıklanması için güncel olarak kurumun resmi sitesini takip ediyorlardı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanan sonuçlar merakla bekleniyordu. Sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alan adayların başarılı sayılacağı bekçilik sınav sonuçları bugün açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları hızlı sorgulama ekranına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.1.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 11:28
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları 2020 belli oldu! EGM PA ile Bekçilik sınav mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

bugün açıklandı. Fiziki sınavda ter döken adaylar sözlü mülakatlara katılım hakkı kazandılar ve süreci tamamlamış oldular. Sonuçların açıklanmasını merakla bekleyen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği adayları konuya yoğun ilgi gösteriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak sonuçlar için geri sayım başlaşmıştı. Bu bağlamda; bekçilik sözlü mülakat sonuçları bugün açıklandı! !

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Binlerce Çarşı ve Mahalle bekçiliği adaylarının merakla beklediği bekçilik mülakat sonuçları açıklandı. Haberimizin içeriğinden bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları 2020 belli oldu! EGM PA ile Bekçilik sınav mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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