Bekçilik sözlü mülakat sonuçları 2020 belli oldu! EGM PA ile Bekçilik sınav mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Bekçilik mülakat sonuçları bugün açıklandı. Fiziki sınavda ter döken adaylar sözlü mülakatlara katılım hakkı kazandılar ve süreci tamamlamış oldular. Sonuçların açıklanmasını merakla bekleyen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği adayları konuya yoğun ilgi gösteriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak sonuçlar için geri sayım başlaşmıştı. Bu bağlamda; bekçilik sözlü mülakat sonuçları bugün açıklandı! Bekçilik mülakat sonuçları sorgula!

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Binlerce Çarşı ve Mahalle bekçiliği adaylarının merakla beklediği bekçilik mülakat sonuçları açıklandı. Haberimizin içeriğinden bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri edinebilirsiniz.