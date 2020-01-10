Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Polis Akademisi 2020 bekçi alımı tarihleri ve şartları belli oldu mu?

Bekçi alımı 2020 yılının ilk günlerinden itibaren birçok kişinin merak konusu olmaya devam ediyor. 4 Ocak tarihinde açıklanan mülakat sonuçları ile 2019 yılı için 8 bin 242 kişilik bir alım gerçekleşmişti. Aynı zamanda yine geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de başvuru şartlarının değiştiği de adaylar için duyurulmuştu. Başvuruda bulunmak isteyen adayların uzun süredir gündeminde yer alan bu konu ile ilgili olarak tüm son dakika gelişmelerini takip edebileceğiniz bu haberimizi sizler için hazırladık. Peki, Bekçi alımı 2020 başvuruları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları neler?

BEKÇİ ALIMI 2020 BAŞVURU ŞARTLARI

Resmi Gazete'de çarşı ve mahalle bekçiliği alımları kapsamında başvuru şartlarının değiştiği açıklanmıştı. Bunun üzerine detaylar merak edilmeye başlandı. Haberimizin devamından 2020 bekçilik alımları ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…