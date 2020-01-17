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Kamuya ve köylere yapılacak! başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 2020 için müjdeli haber tüm adaylara duyuruldu. Ankara Emniyet Genel Müdürü Servet Yılmaz yaptığı açıklamada 2020'de 500 çarşı ve mahalle, 172 kır olmak üzere 672 kişilik bir alım yapılacağını söyledi. Yılmaz, "Onların düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur" dedi. Bunun üzerine binlerce aday internet üzerinden ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? Sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte konula ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.1.2020 10:29 ABONE OL
Kamuya ve köylere bekçi alımı yapılacak! 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz 2020 için müjdeyi adaylara verdi. 2020 yılında alımların yapılacağını duyuran Yılmaz, vatandaşların huzur ve güven bulduğunu ifade ederken bekçilerin geçtiğimiz yıl yaptığı önemli çalışmalara da değindi. Verilen müjdenin ardından internet üzerinden adayların yoğun olarak araştırma süreci başladı. Peki, ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? Konuyla ilgili tüm detayları ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz tarafından yapılan açıklama için haberimizin devamını ziyaret ediniz…

BEKÇİ ALIMI 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Başkent'te bin 568 çarşı ve mahalle bekçisinin gece devriyesi olarak görevlerine devam ettiğini, 2020'de 500 çarşı ve mahalle, 172 kır bekçisi olmak üzere 672 bekçi alınacağını söyledi. Yılmaz, "Bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur" dedi.

İşte detaylar…

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Kamuya ve köylere bekçi alımı yapılacak! 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?
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