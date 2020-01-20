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yapılacak? şartları nelerdir?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından alımları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü 2019 yılı için 8 bin 242 bekçi alımında süreci tamamladı. Alımların 30 bine çıkarılacağının duyurulmasının ardından gözler yeni alımlara çevrilmiş durumda. Adaylar arama motorlarında " yapılacak?" sorusunun yanıtını ararken aynı zamanda bekçilik şartları 2020 araştırması da yapıyorlar. Buna göre; 2020 bekçilik şartları neler? ?

Giriş Tarihi: 20.1.2020 09:45 ABONE OL
Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 Bekçilik şartları nelerdir?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ardından adaylar bekçi alımının ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. Yeni yıla girdiğimiz şu dönemde 2020 yılına ilişkin adımlar hakkında araştırma yapanlar konu ile ilgili en güncel bilgileri merak ediyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılına ilişkin 8 bin 242 bekçi alımında süreç sona erdi ve adaylar belirlendi. Bekçi sayısının 30 bine çıkarılacağının duyurulmasının ardından gözler yeniden alımlara çevrildi. Buna göre; yapılacak? şartları nelerdir?

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Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 Bekçilik şartları nelerdir?
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