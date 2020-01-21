2020 Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçilik şartları neler?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ardından adaylar bekçi alımının ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. Yeni yıla girdiğimiz şu dönemde 2020 yılına ilişkin adımlar hakkında araştırma yapanlar konu ile ilgili en güncel bilgileri merak ediyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılına ilişkin 8 bin 242 bekçi alımında süreç sona erdi ve adaylar belirlendi. Bekçi sayısının 30 bine çıkarılacağının duyurulmasının ardından gözler yeniden alımlara çevrildi. Buna göre; bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçilik şartları nelerdir?

İşte detaylar!