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mülakat sonuçları sorgulama ekranı! PA ile 26. Dönem ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

26. Dönem mülakat sonuçları için heyecan dorukta. bünyesine tam 7 bin kişilik yapacağını duyurması üzerine başvuruda bulunan vatandaşlar sözlü, yazılı ve fiziki sınavlara katılım sağladı. Sınavlarda başarılı olan kişiler alacakları eğitimin ardından görev yapmaya başlayabilecek. Adayların gözü Polis Akademisi tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Peki, 26. Dönem ne zaman açıklanacak? 26. Dönem hangi tarihlerde açıklanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.1.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 14:34 ABONE OL
POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı! PA ile 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

tarafından yapılan duyuru ile 7 bin kişilik yapılacağı bilgisi verilmişti. Sözlü, yazılı ve fiziki sınavlara on binlerce kişi katılım sağladı. Başarılı olan kişiler ise bir dönem alacakları eğitimlerinin ardından göreve başlayabilecek. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bu alımlar ile ilgili olarak haberimizin devamından konu ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini ve duyurularını takip edebilirsiniz. Peki, 26. Dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 26. Dönem nereden duyurulacak? İşte detaylar…

26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Polis Akademisi tarafından 26. dönem POMEM kapsamında uygulanan mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı ve diğer tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz...

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POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı! PA ile 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
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