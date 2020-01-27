POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları nereden sorgulanır?

Polis Akademisi tarafından yapılan duyuru ile 7 bin kişilik polis alımı yapılacağı bilgisi verilmişti. Sözlü, yazılı ve fiziki sınavlara on binlerce kişi katılım sağladı. Başarılı olan kişiler ise bir dönem alacakları eğitimlerinin ardından göreve başlayabilecek. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bu alımlar ile ilgili olarak haberimizin devamından konu ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini ve duyurularını takip edebilirsiniz. Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 26. Dönem POMEM sonuçları nereden ve nasıl duyurulacak? İşte detaylar…

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Polis Akademisi tarafından 26. dönem POMEM kapsamında uygulanan mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı ve diğer tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz...

İşte detaylar...