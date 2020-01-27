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sonuçları ne zaman açıklanır? 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları nereden sorgulanır?

26. Dönem mülakat sonuçları için heyecalı bekleyiş adaylar tarafından sürüyor. bünyesine tam 7 bin kişilik polis alımı yapılacağının duyurulmasının ardından başvuruda bulunan vatandaşlar sözlü, yazılı ve fiziki sınavlara katılım sağlamıştı. Sınavlarda başarılı olan kişiler alacakları eğitimin ardından görevlerini yerine getirmeye başlayacak. Adayların gözü Polis Akademisi tarafından yapılacak olan son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.1.2020 11:43 ABONE OL
POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları nereden sorgulanır?

tarafından yapılan duyuru ile 7 bin kişilik polis alımı yapılacağı bilgisi verilmişti. Sözlü, yazılı ve fiziki sınavlara on binlerce kişi katılım sağladı. Başarılı olan kişiler ise bir dönem alacakları eğitimlerinin ardından göreve başlayabilecek. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bu alımlar ile ilgili olarak haberimizin devamından konu ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini ve duyurularını takip edebilirsiniz. Peki, 26. Dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 26. Dönem POMEM sonuçları nereden ve nasıl duyurulacak? İşte detaylar…

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Polis Akademisi tarafından 26. dönem POMEM kapsamında uygulanan mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı ve diğer tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz...

İşte detaylar...

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