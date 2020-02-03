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EGM ve PA ile 2020 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı 2020 son durum: Başvuru şartları nelerdir?

ne zaman yapılacak sorusu adaylar tarafından internet üzerinden yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini alıyor. Polis Akademisi ve Müdürlüğü tarafından yapılacak olan alımlarla ilgili son olarak Emniyet Genel Müdürü yaptığı açıklama ile müjdeyi vermişti. Yapılan son dakika açıklamasının ardından 2020'de 500 çarşı ve mahalle, 172 kır olmak üzere 672 kişilik personel alımı yapılacağı bildirildi. Bunun üzerine ise "2020 Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?" sorusu vatandaşların gündemine geldi. Peki, 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Nasıl ve nereden başvuru yapılır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 3.2.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 12:05 ABONE OL
EGM ve PA ile 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı 2020 son durum: Başvuru şartları nelerdir?

Polis Akademisi ve Müdürlüğü ile yapılacak olan 2020 için geçtiğimiz günlerde müjde verilmişti. Emniyet Genel Müdürü tarafından yapılan açıklamanın ardından adaylar konu ile ilgili tüm detayları gün içerisinde internet üzerinden araştırmaya başladı. Yapılan bu açıklamada 2020'de 500 çarşı ve mahalle, 172 kır olmak üzere 672 kişilik bir alımdan söz etmişti. Bunun üzerine ise "2020 Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?" sorusu vatandaşların gündemine geldi. Peki, 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

2020 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Başkent'te bin 568 çarşı ve mahalle bekçisinin gece devriyesi olarak görevlerine devam ettiğini, 2020'de 500 çarşı ve mahalle, 172 kır bekçisi olmak üzere 672 bekçi alınacağını söyledi. Yılmaz, "Bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur" ifadelerini kullandı.

Haberimizin devamından 2020 Bekçi alımı ile ilgili yapılan son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz...

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EGM ve PA ile 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı 2020 son durum: Başvuru şartları nelerdir?
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