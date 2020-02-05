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27. dönem alımı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? 27. Dönem POMEM alımı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu mu?

polis alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlgili kişi ve kurumlarca yapılacak son dakika açıklamaları yakından takip edilirken 27. dönem POMEM alımı başvuru tarihleri ve şartları belli oldu mu sorusunun yanıtı araştırılıyor. POMEM tarafından toplumda güven tahsisinin daha etkili ve sağlıklı bir şekilde sağlanmasına yönelik kadro açıklarının kapatılması amaçlanırken bu doğrultuda POMEM alımları için kontenjan sayısının artırılması planlanıyor. Peki ? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 5.2.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 10:39 ABONE OL
27. dönem POMEM alımı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? 27. Dönem POMEM alımı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu mu?

27. dönem alımı için henüz kamuoyu ile paylaşılan resmi bir tarih ya da şart yok. Fakat 26. dönem POMEM alımları sırasında esas olan şartlardan yola çıkarak adayların sağlamaları gereken şartlardan bahsetmek mümkün. 27. dönem POMEM alımına ilişkin kılavuzun henüz yayımlanmamış olması sebebiyle adaylar, söz konusu alım ilanı açıldığı zaman hangi şartları taşımaları gerektiği hakkında bir önceki dönemin kılavuzuna bakarak fikir yürütebilirler. Yetkililerin açıklamaları doğrultusunda gibi merak edilen sorular ile birlikte POMEM alımı başvuru şartlarını paylaştık.

27. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

27. Dönem POMEM polis alımı başvurusu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat başvuruların yaz aylarına doğru alınması bekleniyor.

27. dönem POMEM alımı ile ilgili şartlar ve benzeri diğer detaylara haberimizin ayrıntılarından ulaşabilirsiniz.

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27. dönem POMEM alımı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? 27. Dönem POMEM alımı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu mu?
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