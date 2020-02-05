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Bekçi alımı başvurusu ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? ve PA ile 2020 bekçi başvuru şartları - Maaşları kaç TL?

Yeni yılın gelmesiyle birlikte kamu ilanları da araştırılmaya başladı. En çok araştırılan konulardan biri ise 2020 bekçi alımı tarihleri ve başvuruların ne zaman yapılacağı... Son günlerde de 'nin gündeminde olan bekçilik ile ilgili detaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan alımlar ile çok sayıda bekçi göreve başlayacak. bekçilik başvuru şartları da merak edilen konuların başında geliyor. Peki, 2020 bekçilik alımı ne zaman ve başvuru şartları neler? Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL? Haberimizde, 2020 bekçilik alımı şartları, başvuru tarihleri hakkında bilgi edinebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 5.2.2020 08:51 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 08:51 ABONE OL
Bekçi alımı başvurusu ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? EGM ve PA ile 2020 bekçi başvuru şartları - Maaşları kaç TL?

Bekçilik, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilmiş ve mahllelerdeki suç oranlarını önemli ölçüde azaltmış bir uygulama olma özelliği taşıyor. Bekçilik alım şartları ve bekçilik başvuru tarihleri binlerce bekçi adayı tarafından merakla araştırılıyor. 2020 yılında açılan ve açılacak olan kamu ilanları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle son zamanlarda gündeme gelen bekçilik, polis adayı olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Bu göreve başvurmak isteyenler, bekçi alımı ne zaman yapılacak ve bekçilik başvuru şartları neler sorularının yanıtını araştırıyor. Bekçilik için EGM ve PA tarafından yapılacak bekçi alımı tarihleri belli oldu. Hem bekçi başvuru şartları, bekçilik sınavı hakkında detaylar ve başvuru tarihlerinin belli olup olmadığı ile ilgili bilgiler, haberimizde yer alıyor.

2020 BEKÇİLİK BAŞVURU TARİHLERİ: BEKÇİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? TARİHLER BELLİ OLDU MU?

Haberimizde, 2020 bekçilik alımı ile ilgili tüm önemli detaylara ulaşabilirsiniz. İşte, başvuru şartları...

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Bekçi alımı başvurusu ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? EGM ve PA ile 2020 bekçi başvuru şartları - Maaşları kaç TL?
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