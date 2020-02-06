Haberler > Memurlar Haberleri > Emniyet Personeli Haberleri > EGM PMYO ile Polis Alımı başvuru kılavuzu yayında! 2020 PMYO Polis alımı başvuru şartları nelerdir?

ile Alımı başvuru kılavuzu yayında! 2020 başvuru şartları nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alımı başvuru kılavuzu yayınlandı. 2020 yılında bünyesinde çalışacak 2 bin 500 kadın erkek polis alımı gerçekleştirilecek. On binlerce polis olmak isteyen aday YKS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının hemen ardından Polis Meslek Yüksekokulu polis alımı için ön başvuru kılavuzuna bakmaya başladı. ve EGM tarafından 2020 yılında Polis Meslek Yüksekokullarına TYT puanına göre polis alımları gerçekleştirilecek. Adaylar için başvurular 6 Şubat tarihinde başlayacak. Peki PMYO 2020 Polis alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 6.2.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 09:43 ABONE OL
EGM PMYO ile Polis Alımı başvuru kılavuzu yayında! 2020 PMYO Polis alımı başvuru şartları nelerdir?

Akademisi Başkanlığı tarafından 2020 yılında Polis Meslek Yüksekokullarına polis alımı gerçekleştirilecek. Binlerce polis olmak isteyen aday YKS başvuru kılavuzuyla birlikte 2 bin 500 kadın erkek polis alımlarını duyunca başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Buna göre bünyesinde çalışacak adaylar için başvuru kılavuzu yayınlandı. Adaylarda lise ve dengi okul mezunu olmak şartı aranacak. Peki 2020 Polis alımı başvuru şartları nelerdir? yayında!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
EGM PMYO ile Polis Alımı başvuru kılavuzu yayında! 2020 PMYO Polis alımı başvuru şartları nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN