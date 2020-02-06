EGM PMYO ile Polis Alımı başvuru kılavuzu yayında! 2020 PMYO Polis alımı başvuru şartları nelerdir?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2020 yılında Polis Meslek Yüksekokullarına polis alımı gerçekleştirilecek. Binlerce polis olmak isteyen aday YKS başvuru kılavuzuyla birlikte 2 bin 500 kadın erkek polis alımlarını duyunca başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Buna göre EGM bünyesinde çalışacak adaylar için başvuru kılavuzu yayınlandı. Adaylarda lise ve dengi okul mezunu olmak şartı aranacak. Peki PMYO 2020 Polis alımı başvuru şartları nelerdir? EGM PMYO Polis Alımı başvuru kılavuzu yayında!