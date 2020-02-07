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26. dönem sonuçları açıklandı mı? EGM PA ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

26. dönem mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polis Akademisi bünyesinde yapılacak 7 bin kişilik alıma yönelik devam eden süreçte sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Yazılı sınavda başarılı olup sözlü mülakata tabi tutulan adaylar arasından başarılı olanlar alacakları eğitimin ardından göreve başlayacak. Peki ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarafından açıklama yapıldı mı? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 7.2.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 09:44 ABONE OL
26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM PA 26. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Polis Akademisi tarafından 7 bin kişilik polis alımı için yürütülen 26. dönem alımı sürecinde sona yaklaşıldı. Başvuru, fiziki sınav ve mülakatlar geride kalırken adaylar büyük bir heyecanla mülakat sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. 26. dönem POMEM alımı mülakat sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklama ile belli olacak. Peki sonuçları adayların erişimine ne zaman açılacak?

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Polis Akademisi tarafından 26. dönem POMEM kapsamında uygulanan mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı ve diğer tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz...

İşte detaylar...

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26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM PA 26. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
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