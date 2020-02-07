26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM PA 26. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Polis Akademisi tarafından 7 bin kişilik polis alımı için yürütülen 26. dönem POMEM alımı sürecinde sona yaklaşıldı. Başvuru, fiziki sınav ve mülakatlar geride kalırken adaylar büyük bir heyecanla mülakat sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. 26. dönem POMEM alımı mülakat sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklama ile belli olacak. Peki sonuçları adayların erişimine ne zaman açılacak?

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Polis Akademisi tarafından 26. dönem POMEM kapsamında uygulanan mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı ve diğer tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz...

İşte detaylar...