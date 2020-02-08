Bekçi alımı başvuruları 2020: EGM PA bekçi alımı ne zaman? Başvuru şartları ve tarihleri nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak alım neticesinde eğitim görerek meslek hayatına atılacak bekçi adayları, 2020 bekçi alımlarına ilişkin başvuru kılavuzunun yayınlanmasını ve başvuru şartları ile tarihlerinin belli olmasını bekliyor. EGM bünyesinde Polis Akademisi tarafından yapılacak alımlar ile çok sayıda bekçi göreve başlayacak. Özellikle son zamanlarda bekçi alımına ilişkin ilgi artarken adaylar bekçilik başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir sorusunun yanıt bulacağı 2020 bekçi alımı başvuru kılavuzunun yayınlanmasını heyecan içerisinde bekliyor. Haberimizde bekçilik başvuru şartları, tarihleri, sınavı ve devamındaki sürece ilişkin detaylara yer verdik.

2020 BEKÇİLİK BAŞVURU TARİHLERİ: BEKÇİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? TARİHLER BELLİ OLDU MU?

Haberimizin detayların, 2020 bekçilik alımı ile ilgili tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

AYRINTILAR İÇİN İLERLEYİNİZ…