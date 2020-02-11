26.Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM polis alımı mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerini yakından ilgilendiren POMEM mülakat sonuçları merakla bekleniyor. Ekim ayında başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar sonuçların açıklanmasını heyecan içerisinde bekliyor. Polis yetiştirme kurumu olarak kabul edilen, 6 ay ve üzeri eğitim veren üniformalı yatılı polis okulu olarak kabul edilen 26.dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Buna göre; sınavlar nasıl yapılıyor? Ön sağlık kontrolü için hangi işlemler geçerli oluyor? Merakla beklenen 26.dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM SONUÇLARI 2020

Polis Akademisi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen 26.Dönem POMEM mülakat sonuçları merakla bekleniyor. Konuya yönelik detaylı bilgilere ve sonuç sorgulama sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.