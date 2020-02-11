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başvuruları! 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları ve tarihleri nelerdir?

2020 son günlerin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor. Yeni yılın ilk ayları ile birlikte kamu bünyesinde yapılan alımlara ilgi artarken özellik bekçi alımları ile ilgili talep yüksek. Güncel bekçi maaşlarının yüksek olması, bu mesleği cazip kılan en önemli detay olarak göze çarpıyor. 2020 yılında yapılacak alımlara dikkat kesilen milyonlarca aday, 2020 bekçi alımları ne zaman yapılacak, başvuru şartları ve tarihleri belli oldu mu sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.2.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 14:43 ABONE OL
Bekçi alımı başvuruları! 2020 EGM PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları ve tarihleri nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak alım neticesinde eğitim görerek meslek hayatına atılacak bekçi adayları, 2020 bekçi alımlarına ilişkin başvuru kılavuzunun yayınlanmasını ve başvuru şartları ile tarihlerinin belli olmasını bekliyor. bünyesinde Polis Akademisi tarafından yapılacak alımlar ile çok sayıda bekçi göreve başlayacak. Özellikle son zamanlarda bekçi alımına ilişkin ilgi artarken adaylar bekçilik başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir sorusunun yanıt bulacağı 2020 başvuru kılavuzunun yayınlanmasını heyecan içerisinde bekliyor. Haberimizde bekçilik başvuru şartları, tarihleri, sınavı ve devamındaki sürece ilişkin detaylara yer verdik.

2020 BEKÇİLİK BAŞVURU TARİHLERİ: BEKÇİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? TARİHLER BELLİ OLDU MU?

Haberimizin detayların, 2020 bekçilik alımı ile ilgili tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

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Bekçi alımı başvuruları! 2020 EGM PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları ve tarihleri nelerdir?
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